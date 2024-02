Granite Point Mortgage Trust: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Granite Point Mortgage Trust ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Granite Point Mortgage Trust die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,520 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 17,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 21,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 17,3 Millionen USD.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,137 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 84,22 Millionen USD belaufen.

Redaktion finanzen.at