Granite Point Mortgage Trust stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Granite Point Mortgage Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,13 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 23,53 Prozent auf 29,2 Millionen USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 38,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at