Granite Real Estate B gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Granite Real Estate B hat sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei 1,12 CAD. Im letzten Jahr hatte Granite Real Estate B einen Gewinn von 1,78 CAD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Granite Real Estate B in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 153,0 Millionen CAD im Vergleich zu 141,9 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at