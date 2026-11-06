Granite Real Estate B legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Granite Real Estate B lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 1,26 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,12 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 166,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at