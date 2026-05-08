Granite Real Estate B: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Granite Real Estate B hat sich am 06.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,51 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,700 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,8 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 154,7 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at