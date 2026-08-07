Granite Real Estate B verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Granite Real Estate B hat sich am 05.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,15 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,56 CAD je Aktie erzielt worden.

Granite Real Estate B hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 165,1 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 149,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at