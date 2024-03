Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 hat am 29.02.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,492 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -1,970 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 im vergangenen Quartal 129,8 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 125,6 Millionen CAD umsetzen können.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 2,88 CAD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 525,78 Millionen CAD gerechnet.

Redaktion finanzen.at