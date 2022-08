Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 stellte am 11.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1,856 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 5,05 CAD je Aktie generiert.

Granite Real Estate Investment Trust Stapled Units Cons of 1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 109,8 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 94,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at