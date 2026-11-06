Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,26 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,12 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 166,6 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 153,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at