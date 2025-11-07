Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit präsentierte in der am 05.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Es stand ein EPS von 1,12 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit noch ein Gewinn pro Aktie von 1,78 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit im vergangenen Quartal 153,0 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit 141,9 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at