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08.05.2026 06:31:29
Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,51 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,700 CAD je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,22 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,8 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 154,7 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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