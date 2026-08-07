Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Granite Real Estate Investment Trust Trust Unit hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS belief sich auf 1,15 CAD gegenüber 1,56 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,61 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 149,3 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at