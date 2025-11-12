Agilysys Aktie

Agilysys für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:34:35

Granite Sells $12 Million of Agilysys After Volatile Year for the Hospitality Tech Stock

California-based Granite Investment Partners reduced its position in Agilysys (NASDAQ:AGYS) by 89,611 shares in the third quarter, a move with an estiamted $11.9 million net value change.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released on Monday, Granite Investment Partners sold 89,611 shares of Agilysys during the third quarter. The reduction brought the fund’s total position to 170,335 shares with a market value of $17.9 million as of September 30. The company’s position was approximately 1.5% of AUM in the prior quarter.Granite’s sale lowered its Agilysys stake to 1.% of reportable AUM; the position falls outside its top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Agilysys Inc.mehr Nachrichten