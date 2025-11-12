Agilysys Aktie
WKN: 913094 / ISIN: US00847J1051
|
12.11.2025 11:34:35
Granite Sells $12 Million of Agilysys After Volatile Year for the Hospitality Tech Stock
California-based Granite Investment Partners reduced its position in Agilysys (NASDAQ:AGYS) by 89,611 shares in the third quarter, a move with an estiamted $11.9 million net value change.According to a filing with the U.S. Securities and Exchange Commission released on Monday, Granite Investment Partners sold 89,611 shares of Agilysys during the third quarter. The reduction brought the fund’s total position to 170,335 shares with a market value of $17.9 million as of September 30. The company’s position was approximately 1.5% of AUM in the prior quarter.Granite’s sale lowered its Agilysys stake to 1.% of reportable AUM; the position falls outside its top five holdings.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
