CBIZ Aktie
WKN: A0F5F5 / ISIN: US1248051021
|
11.11.2025 22:45:32
Granite Sells $15 Million in CBIZ Amid Stock’s 40% Slide Since February
Granite Investment Partners disclosed on Monday that it sold 137,812 shares of CBZ, reducing its position by an estimated $15.4 million.According to an SEC filing released on Monday, Granite Investment Partners reduced its position in CBIZ (NYSE:CBZ) by 137,812 shares during the third quarter. The post-trade holding stands at 296,177 shares worth $15.7 million as of quarter-end. The position now accounts for 0.9% of the fund's reportable assets under management.Top holdings after the filing: Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
