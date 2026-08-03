Granolio dd Sha: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Granolio dd Sha hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,44 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,230 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Granolio dd Sha in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 26,1 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at