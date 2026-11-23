NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 06:59:20
Grant Cardone Says Elon Musk Could Buy 50% of Nvidia and Bring Jensen Huang Back, Days After SpaceX CEO’s Hiring Remark
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