Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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21.09.2026 06:00:10
Grant Thornton boss defends private equity ownership
Malcolm Gomersall says new structure will improve audit quality due to increased scrutinyWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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