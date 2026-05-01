01.05.2026 06:31:29

Granules India hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Granules India veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 8,23 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 6,27 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14,71 Milliarden INR – ein Plus von 22,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Granules India 11,97 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 24,47 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 20,69 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 19,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,66 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 44,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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