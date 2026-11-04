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04.11.2026 06:31:28
Granules India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Granules India hat am 02.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 7,22 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,38 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,60 Milliarden INR – ein Plus von 20,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Granules India 12,97 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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