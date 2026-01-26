Granules India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Granules India hat am 23.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,19 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,85 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,88 Milliarden INR – ein Plus von 22,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Granules India 11,38 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

