Graphano Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Graphano Energy ließ sich am 26.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Graphano Energy die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Graphano Energy ebenfalls 0,010 CAD je Aktie eingebüßt.

Redaktion finanzen.at