Graphano Energy hat am 20.11.2026 das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS belief sich auf 0,01 CAD gegenüber -0,010 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Graphano Energy hat für das abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust je Aktie von 0,030 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,030 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Redaktion finanzen.at