Graphene Manufacturing Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Graphene Manufacturing Group hat am 29.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,020 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 300 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,2 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at