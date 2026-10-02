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02.10.2026 06:31:29
Graphene Manufacturing Group legte Quartalsergebnis vor
Graphene Manufacturing Group veröffentlichte am 30.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Graphene Manufacturing Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 457,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,1 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,230 CAD. Im Vorjahr waren -0,080 CAD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Graphene Manufacturing Group im vergangenen Geschäftsjahr 0,68 Millionen CAD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 223,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Graphene Manufacturing Group 0,21 Millionen CAD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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