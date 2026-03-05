Graphene Manufacturing Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Graphene Manufacturing Group ließ sich am 02.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Graphene Manufacturing Group die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Graphene Manufacturing Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,16 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,020 CAD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 0,1 Millionen CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,0 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at