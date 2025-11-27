Graphene Manufacturing Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Graphene Manufacturing Group hat am 25.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 CAD gegenüber -0,010 CAD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 60,0 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 0,1 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 0,1 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at