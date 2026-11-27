Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
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27.11.2026 14:39:00
GrapheneOS: Proof of Concept für RCS-Messenger ohne Google Messages
GrapheneOS arbeitet an einer RCS-Messenger-App ohne Google-Dienste. Nun hat das Team einen Proof of Concept gezeigt.
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