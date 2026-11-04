Graphic Packaging legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Graphic Packaging hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,07 USD gegenüber 0,480 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,09 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,19 Milliarden USD, während im Vorjahreszeitraum 2,19 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,221 USD gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 2,17 Milliarden USD taxiert.

Redaktion finanzen.at