04.12.2025 21:04:07

Graphic Packaging Stock Is Slumping — But a New $12.6 Million Stake Signals a Value Play

New York City-based Atlantic Investment Management initiated a new position in Graphic Packaging Holding Company (GPK), adding 645,584 shares valued at approximately $12.6 million, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Atlantic Investment Management disclosed a new stake in Graphic Packaging Holding Company (GPK), acquiring 645,584 shares in the third quarter. The position was valued at $12.6 million as of September 30.This new position in Graphic Packaging Holding Company represents 7.3% of the fund's $174.1 million in reportable assets as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
