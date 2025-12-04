Packaging Aktie
WKN: 932483 / ISIN: US6951561090
|
04.12.2025 21:04:07
Graphic Packaging Stock Is Slumping — But a New $12.6 Million Stake Signals a Value Play
New York City-based Atlantic Investment Management initiated a new position in Graphic Packaging Holding Company (GPK), adding 645,584 shares valued at approximately $12.6 million, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Atlantic Investment Management disclosed a new stake in Graphic Packaging Holding Company (GPK), acquiring 645,584 shares in the third quarter. The position was valued at $12.6 million as of September 30.This new position in Graphic Packaging Holding Company represents 7.3% of the fund's $174.1 million in reportable assets as of September 30.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Packaging Corp. of Americamehr Nachrichten
|
02.12.25
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
02.12.25
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
02.12.25
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)
|
02.12.25
|S&P 500-Papier Packaging-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Packaging von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
25.11.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel hätte eine Investition in Packaging von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
18.11.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Packaging von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
11.11.25
|S&P 500-Wert Packaging-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Packaging-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
04.11.25
|S&P 500-Titel Packaging-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Packaging von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)