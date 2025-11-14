Graphisoft Park S hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Graphisoft Park S lud am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 1,61 EUR. Im letzten Jahr hatte Graphisoft Park S einen Gewinn von 0,600 EUR je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Graphisoft Park S in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,29 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6,3 Millionen EUR im Vergleich zu 6,2 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at