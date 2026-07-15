GRAPHITE DESIGN stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GRAPHITE DESIGN hat am 14.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 23,79 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,160 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 49,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 970,5 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 647,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at