15.01.2026 06:31:29
GRAPHITE DESIGN vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
GRAPHITE DESIGN hat am 14.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 18,65 JPY gegenüber 20,56 JPY im Vorjahresquartal.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat GRAPHITE DESIGN in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,81 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 762,8 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 769,0 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
