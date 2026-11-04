Graphite India präsentierte Quartalsergebnisse

Graphite India hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,89 INR, nach 3,91 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,26 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Analysten hatten einen Gewinn je Aktie von 6,00 INR prognostiziert, während der Umsatz bei 8,01 Milliarden INR erwartet worden war.

Redaktion finanzen.at