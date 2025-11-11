Graphite India vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Graphite India hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,91 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 10,00 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,29 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at