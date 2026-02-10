Graphite India: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Graphite India hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Graphite India hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,50 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,030 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 22,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,42 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 5,23 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at