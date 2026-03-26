Graphite One: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Graphite One hat am 24.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,030 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,080 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Graphite One ein EPS von -0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at