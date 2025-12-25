|
25.12.2025 06:31:28
Graphjet Technology Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Graphjet Technology Registered A lud am 23.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei 2,78 USD. Im letzten Jahr hatte Graphjet Technology Registered A einen Gewinn von -1,500 USD je Aktie eingefahren.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,490 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -7,200 USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!