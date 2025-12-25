Graphjet Technology Registered A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Graphjet Technology Registered A lud am 23.12.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS lag bei 2,78 USD. Im letzten Jahr hatte Graphjet Technology Registered A einen Gewinn von -1,500 USD je Aktie eingefahren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 6,490 USD vermeldet. Im Vorjahr waren -7,200 USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at