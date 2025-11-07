Grasim Industries: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Grasim Industries hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 8,16 INR, nach 5,86 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,88 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 399,00 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 335,63 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at