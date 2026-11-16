Grasim Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grasim Industries hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3,45 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 8,16 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,58 Prozent auf 501,05 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 399,00 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at