Grasim Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Grasim Industries hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Grasim Industries im vergangenen Quartal 5,24 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Grasim Industries 4,57 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at