12.02.2026 06:31:29
Grasim Industries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Grasim Industries präsentierte am 10.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 15,28 INR. Im Vorjahresviertel waren 13,47 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 443,12 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 347,93 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
