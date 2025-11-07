Grasim Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Grasim Industries lud am 05.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,05 Prozent auf 4,57 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at