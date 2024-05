Grasim Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grasim Industries hat am 22.05.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,69 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,77 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 377,27 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 334,62 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Experten hatten einen Gewinn von 2,30 INR je Aktie sowie einen Umsatz in Höhe von 62,64 Milliarden INR erwartet.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 85,29 INR. Im letzten Jahr hatte Grasim Industries einen Gewinn von 103,56 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 1 309,78 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1 170,69 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 24,91 INR sowie einen Umsatz von 253,58 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at