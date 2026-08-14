Grasim Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grasim Industries lud am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Grasim Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,14 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 4,69 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at