Grasim Industries präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Grasim Industries hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Grasim Industries mit einem Umsatz von insgesamt 5,15 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,69 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,76 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at