Grasim Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Grasim Industries hat am 20.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 28,87 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 22,22 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 511,01 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 15,44 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 442,67 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Grasim Industries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 73,21 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 55,57 INR je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 1 754,31 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1 476,42 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at