Grasim Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Grasim Industries hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 31,64 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 20,91 INR je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 487,16 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 401,18 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 1,53 INR hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 120,75 Milliarden INR erwartet.

Redaktion finanzen.at