Grasim Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grasim Industries hat am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,32 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Grasim Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,260 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 5,58 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,830 USD gegenüber 0,660 USD im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,70 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,46 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 19,85 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at