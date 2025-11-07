Grasim Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grasim Industries lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,070 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,01 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4,57 Milliarden USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at