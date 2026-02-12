|
12.02.2026 06:31:29
Grasim Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Grasim Industries hat am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurden 0,17 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Grasim Industries 0,160 USD je Aktie eingenommen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 20,71 Prozent auf 4,97 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,12 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
